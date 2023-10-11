Мой теннисный тренер — Даниил Медведев

Мальдивский курорт Soneva Fushi в рамках программы Soneva Stars организует гастроли третьей ракетки мира и лидера нового поколения игроков ATP. С 22 ноября по 1 декабря поклонники тенниса всех возрастов смогут принять участие в персональных тренировках под руководством Даниила Медведева и сыграть с ним дружеский матч. Два корта олимпийского размера — под крышей и без — на территории роскошного отеля Soneva Fushi открыты днем и ночью, благодаря продуманной системе освещения. Кроме того, гости курорта смогут пообщаться со знаменитым спортсменом и взять автограф в неформальной обстановке во время коктейльной вечеринки на закрытом корте.

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Елизавета Федутинова