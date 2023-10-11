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Коммерсантъ FM
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Мой теннисный тренер — Даниил Медведев

Мальдивский курорт Soneva Fushi в рамках программы Soneva Stars организует гастроли третьей ракетки мира и лидера нового поколения игроков ATP. С 22 ноября по 1 декабря поклонники тенниса всех возрастов смогут принять участие в персональных тренировках под руководством Даниила Медведева и сыграть с ним дружеский матч. Два корта олимпийского размера — под крышей и без — на территории роскошного отеля Soneva Fushi открыты днем и ночью, благодаря продуманной системе освещения. Кроме того, гости курорта смогут пообщаться со знаменитым спортсменом и взять автограф в неформальной обстановке во время коктейльной вечеринки на закрытом корте.

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

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Даниил Медведев

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Курорт Soneva Fushi

Елизавета Федутинова

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