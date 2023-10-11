Сборная России по футболу продолжает подготовку к товарищеской встрече с командой Камеруна, которая состоится 12 октября. 11 октября команда Валерия Карпина проведет тренировку на поле стадиона «Динамо», где пройдет встреча. За подготовкой сборной следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

РФС часто упрекали в том, что организация находит для сборной слабых соперников. В этот раз, наконец, все иначе. Причислить Камерун к слабым командам сложно. Здесь множество футболистов, которые играют в Европе и даже в топ-клубах. Например, нападающий Эрик Максим Шупо-Мотинг выходит на поле в футболке мюнхенской «Баварии». Полузащитник Андре Замбо-Ангисса представляет «Наполи», а вратарь Андре Онана — «Манчестер Юнайтед». Так что в этот раз российским футболистам будет, по крайней мере, интересно, заверил болельщиков Валерий Карпин:

«Очки, рейтинг FIFA, но больше интереса вызывает и лично у меня, и футболистов возможность сыграть против игроков такого уровня. Давно не встречались с таким соперником».

На встрече с представителями прессы Карпин, как всегда, был максимально закрыт, часто отвечал односложно или вопросом на вопрос. Когда же речь зашла о будущем нашего футбола, наставник сборной сразу перешел в наступление:

«А если завтра СВО закончится? Вот и все, и тогда нас допустят. Надеюсь. А вы не надеетесь?»

Но пока болельщикам остается лишь питать надежды на победу сборной в товарищеских матчах. Хотя статистка — не в пользу команды Крапина. Под его руководством наши парни взяли верх всего в двух товарищеских встречах. В этот раз команда должна играть на победу. По крайней мере, игроки сборной не скрывают, что ждут серьезной поддержки от болельщиков. Об этом говорил первый вратарь сборной Матвей Сафонов:

«Было большое желание сыграть дома и ожидание того, что будет хорошая поддержка, потому что на своем поле давно не играли.

Хочется увидеть полный стадион».

Первым номером Сафонова назвал тренер вратарей Виталий Кафанов. Кстати, Кафанов рассказывал, что даже с Иваном Проведелем пытался связаться, но голкипер «Лацио», у которого русские корни, но нет российского гражданства, общаться с тренерским штабом нашей команды не захотел. Так что в России именно Сафонов — лучший из лучших, уверен Кафанов:

«Был у нас разговор. Я сказал, Матвей, не давай повода усомниться, ты сейчас первый. Не так просто это удержать. Сафонов — сейчас ориентир для других вратарей. Он отыграл этот отрезок хорошо, поэтому все идет нормально».

Место в основе, скорее всего, получит и Далер Кузяев из «Гавра». А вот выход на поле Александра Головина из «Монако» под вопросом. По крайней мере, в открытой тренировке, куда допускали представителей прессы, Головин участия не принимал. Причина проста — небольшая травма.

Хотя, возможно, тренерский штаб просто технично спрятал Головина, которого наверняка замучили бы вопросами. Того же Кузяева, например, представители прессы не отпускали 20 минут. Был даже вопрос о том, помог ли ему Головин, когда Далер переехал во Францию. Ответ Кузяева заставил всех улыбнуться:

«Да, я посетил "Монако", когда был сентябрьский сбор команды, и он мне посоветовал пару хороших ресторанов».

Но как не пытался Кузяев осторожничать в высказываниях по поводу уровня чемпионата России и Франции, в итоге признал, что Первая лига серьезнее. Любопытно было услышать от новоиспеченного легионера, что после каждой тренировки он отправляет в «Гавр» отчет о том, как много, и как интенсивно работал в России. Для этого даже есть специальное мобильное приложение.

Кроме Кузяева и Головина в сборную прибыл еще один легионер — игрок «Аталанты» Алексей Миранчук. Остальные футболисты представляют клубы РПЛ. Матч с Камеруном состоится 11 октября, и пока билетов на игру в свободной продаже предостаточно.

Купить квиток можно через официальный сайт РФС. И что приятно — цены весьма демократичны. Самый дешевый билет стоит 400 руб., самый дорогой, если не считать вип-мест, — 2 тыс. руб. По телевизору игру Россия—Камерун, конечно, тоже покажут. В этот раз прямую трансляцию со стадиона «Динамо» будет вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».

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