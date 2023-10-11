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Команда из Краснодара завоевала серебро Всероссийского турнира по гребле

Краснодарские спортсменки завоевали серебро Всероссийского турнира по гребле. Награду городу принесли студентки КубГУ, воспитанницы спортивной школы №4 Алина Ефимцова и Яна Клименко, рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Соревнования по академической гребле среди студентов вузов состоялись в Казани. На турнир съехались 133 команды из 34 российских вузов.

Соревнованиях проходили в пяти дисциплинах. Гребцы состязались в «одиночках», «парных двойках», «парных двойках легкого веса», «четверках без рулевого» и «восьмерках с рулевым».

Вячеслав Рыжков

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