В Воронежской области ищут подрядчика для строительства врачебной амбулатории за 30 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило аукцион по выбору подрядчика для проектирования и строительства врачебной амбулатории в поселке городского типа Перелешинский Панинского района. Начальная цена контракта составляет 29,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. В августе аналогичные торги с начальной ценой на 80,9 тыс. руб. меньше (29,5 млн руб.) не состоялись из-за отсутствия заявок.

Согласно документам тендера, проектирование амбулатории и изыскательные работы на участке под нее оцениваются в 3 млн руб., строительство учреждения — в 26,6 млн руб. Источником финансирования выступает областной бюджет. Размер обеспечения исполнения контракта — 8,9 млн руб.

В техническом задании на проектирование здания сказано, что оно должно быть одноэтажным, площадью ориентировочно 204,4 кв. м. Также там говорится, что амбулатория будет рассчитана на работу в течение шести дней в неделю, 312 дней в году. На уличной части ее территории предусмотрена установка двух парковых скамеек, двух урн и одного информационного стенда.

Работы необходимо выполнить до 1 октября 2025 года. При этом строительство должно быть произведено в один этап. Подавать заявки на участие в аукционе можно до 16 октября, итоги будут подведены 18 октября.

Алина Морозова

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