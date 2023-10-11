После отравления детей петербургский суд закрыл кафе «Стрелец» на 60 дней

Работу ООО «Стрелец» в Кронштадте из-за отравления детей приостановили на 60 дней по решению суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Административное дело в отношении места общественного питания рассмотрел Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга. Кафе привлекли к ответственности ст.6.6 КоАП РФ.

В конце сентября после употреблении пищи в «Стрельце» десять детей и двое взрослых получили отравления. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СПб и ЛО» выявили 11 случаев ОКИ неустановленной этиологии (гастроэнтерит) и один факт норовирусной инфекции. В связи с этим четверо пострадавших были госпитализированы. Среди отравившихся были жители различных городов России, они приехали в Петербург для участия в конкурсе.

После специалисты устроили проверку в кафе на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и выявили нарушения. Представитель ООО «Стрелец» заявила, что в ближайшее время в кафе все это устранят.

«Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 60 суток. В срок зачтено временное приостановление с 19.00 29.09.2023»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об ограничении работы офиса ООО «Умный ритейл» (является юридическим лицом сервиса «Самокат») в Кронштадте. Позже в службе доставки продуктов указали, что отдел уже вернулся к работе.

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