В Израиле при атаке «Хамаса» погиб свердловский ученый Сергей Гредескул

В результате атаки «Хамаса» на город Офаким (Израиль) 7 октября был убит уроженец Свердловской области, физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга. Об этом в telegram-канале сообщает академик РАН Алексей Хохлов.

«Сергей Андреевич — выдающийся физик-теоретик, один из самых известных учеников моего учителя в науке академика Ильи Лифшица, автор классической монографии "Введение в теорию неупорядоченных систем" и более ста научных статей»,— отметил он.

Сергею Гредескулу был 81 год. Он родился в Свердловской области в 1942 году. Позже поступил в Харьковский государственный университет, а затем работал в Физико-техническом институте УССР и Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина в Харькове. В 1991 году он переехал в Израиль, где преподавал на кафедре физики Негевского университета имени Бен-Гуриона.

7 октября в приграничные районы Израиля вторглись боевики «Хамаса». По последним данным израильского Минздрава, в ходе атак «Хамаса» погибли более 900 мирных жителей, более 2,9 тыс. — получили ранения. Ранее в Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память о погибших в Израиле.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте