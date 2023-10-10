В Новороссийске осудили уроженца Хакасии за создание экстремистской группы
В Новороссийске вынесли приговор уроженцу Хакасии за создание экстремистского сообщества. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: pxhere.com
В ходе заседания было установлено, что в мае прошлого года молодой человек, будучи в возрасте 17 лет, приехал с матерью в Краснодарский край. С целью создания группы единомышленников, придерживающихся нацистской идеологии, злоумышленник создал чат в мессенджере, куда пригласил пятерых участников. В беседе размещалась литература экстремистской направленности, информация о подготовке нападений на представителей различных национальностей и проведении акций против действующей власти.
Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю зимой 2023 года. Подозреваемый признал свою вину в ходе заседания и выразил раскаяние.
Молодого человека приговорили к лишению свободы в колонии общего режима в течении 3,5 года и запрету вести деятельность в интернете в течение четырех лет. Приговор не вступил в законную силу.
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