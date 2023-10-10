Власти Краснодара намерены снести гараж-самострой под строительство детсада

Администрация Краснодара готовит исковое заявление в суд о сносе самовольно возведенного двухэтажного объекта капитального строительства на территории ГСК №120 (ранее ГСК «Пашковский», ул. Полевая, 2/2), сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

«По информации департамента архитектуры и градостроительства, по Генплану, который предусматривает развитие города до 2040 года, на этом участке предусмотрено размещение детского сада на 350 мест»,— отметили в горадминистрации.

По информации управления муниципального контроля Краснодара остальные гаражные боксы, расположенные в кооперативе, находятся в собственности граждан на основании судебных решений.

В феврале стало известно, что в Краснодаре из-за строительства трамвайной ветки снесут неоформленные гаражи.

Наталья Решетняк