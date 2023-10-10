Власти Краснодара намерены снести гараж-самострой под строительство детсада
Администрация Краснодара готовит исковое заявление в суд о сносе самовольно возведенного двухэтажного объекта капитального строительства на территории ГСК №120 (ранее ГСК «Пашковский», ул. Полевая, 2/2), сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе мэрии.
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«По информации департамента архитектуры и градостроительства, по Генплану, который предусматривает развитие города до 2040 года, на этом участке предусмотрено размещение детского сада на 350 мест»,— отметили в горадминистрации.
По информации управления муниципального контроля Краснодара остальные гаражные боксы, расположенные в кооперативе, находятся в собственности граждан на основании судебных решений.
В феврале стало известно, что в Краснодаре из-за строительства трамвайной ветки снесут неоформленные гаражи.