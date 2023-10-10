«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, на какую финансовую поддержку могут рассчитывать те, кто решил открыть свой бизнес, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Число самозанятых в стране, по последним данным, перевалило за 8 млн человек. Специальный налоговый режим привлекает россиян в первую очередь низкими ставками. 4% при работе с физлицами и 6%, если клиенты — это индивидуальные предприниматели и юридические лица. Пользуется спросом такой режим главным образом в сферах автоперевозок, ремонта, услуг красоты и IT.

Впрочем, самозанятые могут рассчитывать не только на льготные условия по уплате налога, но и на различные меры поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Часто самозанятые — это те, кто только начинает свое дело, отмечает руководитель проекта «Самозанятость» Арсений Беленький:

«Первый вопрос, который у них возникает, — как открыть счет, начать свое дело, попасть на онлайн-площадки со своими товарами? И тут реализуется консультирование в центрах "Мой бизнес". Дальше у самозанятых, как правило, возникает вопрос стартового капитала. Для этого есть микрофинансирование под небольшие проценты и что-то наподобие грантов. Например, самый распространенный — это социальный контракт. Если самозанятый до этого был без доходов, попадал в категорию небогатых людей, то он может подать заявку на социальный контракт, и ему в качестве гранта безвозвратно дадут средства на старт своего бизнеса. Сумма доходит до 300 тыс. руб., как правило, для старта этого вполне достаточно. Можно хоть свое приусадебное хозяйство открыть, хоть фотомастерскую».

Все меры поддержки самозанятые могут получить в центрах «Мой бизнес».