В бюджет Сочи дополнительно будет поступать до 450 млн рублей в год

В бюджет Сочи ежегодно до 2035 года будет поступать дополнительный доход от 180 млн до 450 млн руб. В пресс-службе администрации курорта заявили, что такой прирост будет обеспечен скорректированными налоговыми ставками.

Дополнительные средства направят на необходимые социальные и инфраструктурные проекты. Власти курорта планируют увеличить расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений образования и спорта в связи с переходом спортшкол в систему допобразования. Благодаря новой системе труд тренеров-преподавателей будет оплачиваться выше, а норматив одной ставки потребует меньшего количества часов. Предполагается, что наставники в среднем будут получать около 51,3 тыс. против 45 тыс. руб. до перехода на новую систему.

Также в Сочи выплатят по 10 тыс. руб. пенсионерам МВД РФ, имеющим звание «Ветеран труда» и являющимся ветеранами боевых действий. Таких пенсионеров в городе сейчас проживает 699 человек. Еще по 50 тыс. руб. получат семьи погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОВД.

Вячеслав Рыжков

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