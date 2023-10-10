Коронавирусом заболели за неделю 450 жителей Кубани

Заболеваемость коронавирусом на Кубани продолжает расти. За минувшую неделю наличие опасной инфекции подтвердилось у 450 жителей региона, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых случаев заражения в Краснодаре — почти 200. В Сочи заболели 86 человек. Еще 18 ковид-пациентов в Тихорецком районе, по 11 — в Армавире и Новороссийске.

С начала пандемии в регионе наличие коронавируса подтвердилось у 365 826 человек. Большинство из них — 354 132 — выздоровели. Скончались от опасной инфекции 11 228 кубанцев.

В регионе продолжается вакцинация от гриппа. Прививки сделали уже больше 1 млн жителей края.

Вячеслав Рыжков

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