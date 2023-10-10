Минэкономики ожидает снижения спроса на кадры в сельском хозяйстве и финансах

К 2030 году в России спрос на сотрудников снизится в таких отраслях, как сельское хозяйство, финансовая и страховая деятельность, недвижимость и торговля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Минэкономики, составленный к сентябрьскому заседанию президиума Госсовета по рынку труда. Общее снижение спроса на труд в упомянутых сферах достигнет 720 тыс. человек, следует из прогноза.

Согласно подсчетам Минэкономики, спрос на занятых в сельском хозяйстве снизится на 300 тыс. человек (с 4,5 млн в 2022 году), в торговле — на 200 тыс. (с 13,3 млн), в финансовой и страховой деятельности — на 100 тыс. (с 1,3 млн), в сфере недвижимости — на 100 тыс. (с 1,9 млн). Ведомство ожидает наибольшего роста спроса на кадры в обрабатывающих производствах — на 500 тыс. рабочих мест (с 10 млн в 2022 году), в здравоохранении — на 400 тыс. (с 4,4 млн), в транспортировке и хранении — на 400 тыс. (с 5,8 млн), в научной деятельности — на 300 тыс. (с 2,8 млн), в сфере информационных технологий и связи — на 200 тыс.

Утверждается, что спрос на труд в России растет, но на рынке труда зафиксирован дефицит предложения. При общем сокращении числа зарегистрированных безработных среди них увеличилась доля людей старше 50 лет (с 27,4% до 30,5%) и тех, кто пребывает в статусе безработного от одного до восьми месяцев (с 68,7% до 70,1%). С 18,2% до 20,1% выросла доля неквалифицированных рабочих.

Из материалов следует, что потребность российских предприятий в сотрудниках будет определяться необходимостью решения «задач, связанных с укреплением технологического суверенитета и развитием импортозамещения».

Как сообщало Минэкономики, в июле безработица достигла исторического минимума — 3%. По данным Росстата, в 2022 году производительность труда упала на 3,6% впервые с 2009 года. Снизился также показатель в сферах обрабатывающих производств (3,3%), добычи полезных ископаемых (3,4%), в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (7%).

Подробности — в материале «Ъ» «Занятые, но не сделавшие».

Лаура Кеффер