Представители ООН работают в Москве по зерновой сделке

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен находится с визитом в Москве. Она примет участие во встречах по экспорту продовольствия и удобрений, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ТАСС. Во встречах дистанционно примет участие заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс.

«Как мы неоднократно говорили, генеральный секретарь сохраняет решительный настрой на обеспечение беспрепятственного доступа на глобальные рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России. Ребека Гринспен и Мартин Гриффитс проводят консультации для достижения этой цели»,— сказал господин Дюжаррик.

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении условий соглашения. Москва, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии препятствий на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что РФ готова вернуться к выполнению сделки после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД Украины отказался идти на уступки РФ.

Леонид Уварчев