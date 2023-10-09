В Челябинске заменят 60 остановок в 2024 году

На территории Челябинска в 2024 году заменят 60 остановочных комплексов. Контракт на закупку новых павильонов разрабатывается, сообщил в ходе аппаратного совещания заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Вице-мэр отметил, что план на установку остановочных комплексов на этот год практически выполнен, осталось установить 7-8 остановок.

«Сейчас готовим новый контракт на приобретение 60 остановок. Это согласовано с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Также согласованы новые остановки, которые мы будем проектировать в конце 2023 — начале 2024 года»,— пояснил Андрей Ксензов.

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