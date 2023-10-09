На въезде в Крымск со стороны Новороссийска начали ремонт трассы

В Крымском районе начали ремонт съездов с транспортной развязки «Крымская» на км 110+300 трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Госконтракт на выполнение работ ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило еще 4 сентября, реконструкция стартовала 9 октября, рассказали в пресс-службе учреждения.

На реконструируемых участках развязки отфрезеруют существующее покрытие, уберут просадки и обустроят выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия. Реверсивное движение на ремонтируемых частях трассы организовывать не будут. Вместо этого на каждом из четырех этапов работ будет организована индивидуальная временная схема проезда.

В рамках первого этапа работ, который стартовал в понедельник, закроют правый съезд по направлению Новороссийск — Крымск. Автомобилисты смогут проехать по разворотной петле в районе примыкания улицы Родниковой.

Все работы на развязке завершатся летом следующего года.

Вячеслав Рыжков

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