Продажи кроссоверов с пробегом в Челябинской области выросли на 18,7%

В третьем квартале продажи кроссоверов и внедорожников (SUV) с пробегом на «Авито» в Челябинской области выросли на 18,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена таких машин увеличилась на 23,8% и достигла 1,18 млн руб. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Самой популярной подержанной моделью в сегменте SUV в регионе стала Lada 4x4 c долей продаж в 9,5%. Следом идут Chevrolet Niva (6,5%) и Kia Sportage (5,2%), которые в среднем стоят 365 тыс. руб. и 1,65 млн руб. соответственно. В топ-5 продаваемых также вошли кроссоверы Toyota RAV4 (3,2%) и Volkswagen Tiguan (3%).

В целом по России доля продаж кроссоверов и внедорожников на рынке автомобилей с пробегом в июле-сентябре составила 22,8%.

«За год доля сегмента выросла на 3%. Лидерами по продажам традиционно стали модели Lada 4x4 (6,8%), Chevrolet Niva (4,4%), Kia Sportage (3,8%). Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом за год выросла на 30,3% и достигла 1,5 млн руб.»,— отмечают в «Авито Авто».

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