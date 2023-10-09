На депутата из Лысьвы возбуждено уголовное дело

В отношении депутата Лысьвенской думы Алексея Бояршинова возбуждено уголовное дело – чиновник подозревается в присвоении и растрате служебных средств. Об этом пишет telegram-канал Ural Mash.

Источник пишет, что господин Бояршинов за два года тратил денежные средства в размере 326 тыс руб., выделенные на страховку своих сотрудников, на отпуск с семьей. Махинации депутата были замечены ОБЭП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Алексей Бояршинов является депутатом думы Лысьвенского городского округа, а также директором МБУ «ЛГО» «Комбинат благоустройства» с 2022 года. Основной вид деятельности организации – эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей.