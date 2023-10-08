Воронежский ФК «Факел» сыграл вничью с московским «Динамо» в 11-м туре РПЛ

Воскресный матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и воронежским «Факелом» завершился нулевой ничьей. При этом гости не отсиживались в обороне и атаковали до финального свистка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Воронежский клуб сыграл вничью третий раз в сезоне, а на ноль – пятый. В турнирной таблице «Факел» переместился на предпоследнее 15-е место с девятью очками. В следующем туре, 21 октября, «Факел» на выезде встретится с «Оренбургом».

Как воронежский клуб победил в матче за шесть очков, смотрите в галерее «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков