Двое граждан Белоруссии были ранены при обстреле Ашкелона в Израиле

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил ТАСС, что при ракетных обстрелах на юго-западе Израиля, в Ашкелоне, были ранены двое граждан республики — женщина и ее сын. По его словам, один из раненых находится в «крайне тяжелом состоянии», кто именно — он не уточнил.

Анатолий Глаз также рассказал, что из-за обострения ситуации в Израиле за прошедшие сутки в белорусское посольство в Тель-Авиве обратилось порядка 30 белорусских граждан.

Израильский город Ашкелон был обстрелян палестинским движением «Хамас» сегодня, 8 октября, рано утром. По данным The Times of Israel, одна из ракет попала в больницу, из-за чего одна женщина получила тяжелые ранения, еще пятеро человек — легкие травмы.

Вчера, 7 октября, утром бойцы «Хамаса» начали ракетный обстрел территории Израиля. Боевики зашли в израильские населенные пункты и захватили заложников. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа достигло 300, пострадавших — 1,9 тыс. По данным израильских властей, погибли 350 израильтян, еще минимум 750 человек пропали без вести. Израильская армия объявила об эвакуации мирных жителей в приграничных районах.