Армия Израиля заявила об уничтожении более 400 боевиков «Хамаса»

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил журналистам The Times of Israel, что в ходе боевых действий военные убили более 400 участников палестинского движения «Хамас» в секторе Газа.

Haaretz со ссылкой на заявление «Хамаса» сообщила, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах, среди них — города Офаким и Сдерот.

Вчера, 7 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху писал в соцсети X (бывшая Twitter), что большая часть боевиков «Хамаса», прорвавшихся на территорию Израиля, была уничтожена. Точные цифры он не привел.

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет вчера, 7 октября, рано утром. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. По данным ООН, около 20 тыс. людей покинули свои дома в секторе Газа из-за боевых действий. По последним данным Минздрава Палестины, число жертв в секторе Газа превысило 300, пострадавших — 1,9 тыс. По данным The Jerusalem Post, в ходе конфликта погибли 300 израильтян, еще 750 человек пропали без вести.