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Коммерсантъ FM
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Reuters: США готовят пакет военной помощи Украине на $200 млн

Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе объявит новый пакет военной помощи Украине, сообщили источники Reuters. Его стоимость составит около $200 млн. Помощь будет включать боеприпасы и наземную технику, которые были включены в прошлые пакеты.

По данным агентства, о новой помощи будет объявлено 11 октября на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе. Деньги выделяются из оставшихся у Пентагона $5,4 млрд, которые были обнаружены после переоценки стоимости поставленного Украине вооружения.

В США в конце сентября был принят временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделения помощи Украине. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее. По данным Politico, на Украине опасаются, что политический кризис в Палате представителей приведет к прекращению помощи США.

О ситуации с поддержкой Украины со стороны США — в материале «Ъ» «Chaos of Representatives».

Леонид Уварчев

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