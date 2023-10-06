Белгородский облсуд сократил штраф экс-сотруднице фонда соцстраха за взятку

Белгородский облсуд завершил рассмотрение апелляционных жалоб и представления на приговор за взятку (ч. 5 ст. 290 УК РФ) двум бывшим сотрудникам местного фонда социального страхования Александру Карнаухову и Светлане Нижегородцевой. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 2,4 млн руб., он лишен права занимать должности во власти на 4 года. Второй подсудимой назначен штраф в 1,5 млн руб. с запретом занимать должности на 2,5 года.

Октябрьский райсуд Белгорода в марте этого года назначил Нижегородцевой штраф в 2,1 млн руб. Судя по картотеке дел облсуда, приговор был изменен в связи с неправильным применением уголовного закона.

Преступление было вскрыто сотрудниками управления ФСБ по Белгородской области и службой безопасности ООО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» (принадлежит «Северстали»). Как установлено в суде, в марте 2022 года сотрудники фонда проводили на предприятии проверку. Они получили 100 тыс. руб. от представителя комбината за непроведение всесторонней проверки. Подсудимые вину признали.

Сергей Толмачев