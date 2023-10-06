Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Тинькофф Образование» впервые запускает грантовую программу для школьных учителей STEM-предметов. В 2024 году гранты получат 250 учителей математики и информатики, в 2025 году к ним добавят учителей физики. Грант каждому победителю — 150 тыс. руб. Также будет предоставлен доступ к образовательной платформе от «Тинькофф». Программа поддержки поможет развитию и работе талантливых преподавателей, которые хотят популяризировать математику и программирование, используя игровые и нестандартные форматы.

«Транснефть» сообщила о скором возобновлении экспорта дизтоплива через порты Новороссийска и Приморска. Компания начнет отгрузку как только получит документы от правительства. Временные ограничения на экспорт дизтоплива и бензина были введены правительством 21 сентября. Мера применялась для стабилизации цен на внутреннем рынке.

Крупнейшая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil близка к покупке сланцевого производителя Pioneer. Сумма сделки может составить $60 млрд, она станет самой крупной с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году. Это обеспечило бы Exxon Mobil доминирующие позиции на сланцевых месторождениях Пермского бассейна.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...