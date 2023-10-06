«Тинькофф Образование» впервые запускает грантовую программу для школьных учителей STEM-предметов. В 2024 году гранты получат 250 учителей математики и информатики, в 2025 году к ним добавят учителей физики. Грант каждому победителю — 150 тыс. руб. Также будет предоставлен доступ к образовательной платформе от «Тинькофф». Программа поддержки поможет развитию и работе талантливых преподавателей, которые хотят популяризировать математику и программирование, используя игровые и нестандартные форматы.

«Транснефть» сообщила о скором возобновлении экспорта дизтоплива через порты Новороссийска и Приморска. Компания начнет отгрузку как только получит документы от правительства. Временные ограничения на экспорт дизтоплива и бензина были введены правительством 21 сентября. Мера применялась для стабилизации цен на внутреннем рынке.

Крупнейшая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil близка к покупке сланцевого производителя Pioneer. Сумма сделки может составить $60 млрд, она станет самой крупной с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году. Это обеспечило бы Exxon Mobil доминирующие позиции на сланцевых месторождениях Пермского бассейна.