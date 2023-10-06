В школах Кубани работают 37 тысяч учителей

На сегодняшний день в школах Краснодарского края работают 37 тыс. учителей. По этому показателю Кубань входит в тройку лидеров в стране, рассказала вице-губернатор Анна Минькова в интервью телеканалу «Кубань 24».

По ее словам, система образования в регионе «вполне здорова». Об этом, как объяснила госпожа Минькова, свидетельствуют результаты кубанских выпускников на экзаменах и олимпиадах, и это заслуга именно педагогов. Вместе с тем, как отметила вице-губернатор, нагрузка на кубанских учителей ежегодно растет из-за увеличения контингента школьников. Однако многие учителя, несмотря на трудности, начали возвращаться в профессию.

«В этом году более 3 тыс. первокурсников зашли в различные вузы края на педагогические специальности, что обеспечило достаточно высокий конкурс — семь человек на место. И сегодня можем рассчитывать на то, что начнем таким образом наращивать количество выпускников. Но это вопрос не одного дня, не одного года»,— рассказала Анна Минькова.

Вице-губернатор уточнила, что в Краснодаре у педагогов сегодня нагрузка составляет 1,7, то есть у кого-то две ставки, у кого-то — одна. Власти усиленно работают над снижением нагрузки на учителей и, в частности, над искоренением «бюрократических вещей» — заполнения различного рода журналов, отчетов, планов.

Параллельно на федеральном и краевом уровнях работают над увеличением престижа профессии учителя. Этим, по словам госпожи Миньковой, власти будут заниматься много лет. Он подчеркнула необходимость менять сознание людей, в котором должно быть «определенного рода табу на обесценивание учителей».

Вячеслав Рыжков

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