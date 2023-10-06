Женщина за рулем иномарки сбила подростка в Анапе

В Анапе на улице Ленина произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. Под колеса иномарки попала 13-летняя девочка, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, за рулем автомобиля «Черри» находилась 41-летняя женщина. Подросток переходил дорогу вне пешеходного перехода недалеко от него.

Девочка получила травмы, ее госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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