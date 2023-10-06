В Сириусе задержали мужчину, больше года находившегося в федеральном розыске

Сотрудники Росгвардии задержали в Сириусе мужчину, который больше года находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка ведомства.

В федеральный розыск 51-летнего жителя Рязанской области объявила сочинская полиция. В отношении приезжего расследовали уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Найти предполагаемого злоумышленника удалось благодаря интеллектуальной системе видеонаблюдения «Купол». Росгвардейцы получили сигнал о том, что похожий на фигуранта гражданин был замечен в одном из торговых объектов. Мужчину успешно задержали и передали полиции.

Вячеслав Рыжков

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