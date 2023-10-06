Минобороны: боевики в Сирии готовят против военных РФ провокацию с отравляющими веществами

Главари террористических группировок в Идлибе готовят провокацию с применением отравляющих веществ, направленную на дискредитацию войск РФ. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По версии российского ведомства, подготовка ведется в южной части идлибской зоны деэскалации. Господин Кулить утверждает, что в ней участвуют представители организации «Белые каски» в координации с членами группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ). Они якобы доставили шесть емкостей с хлором в район населенного пункта Эриха.

«Террористы планируют инсценировать последствия применения отравляющих веществ после нанесения ВКС России авиаударов по позициям боевиков в Идлибской зоне деэскалации»,— утверждает Вадим Кулить.

Власти Сирии в последние месяцы неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Израиля. В августе были атакованы объекты в окрестностях Дамаска, также нанесли удар по международному аэропорту Алеппо. 3 октября Израиль обстрелял позиции сирийских военных в окрестностях Дейр-эз-Зора. Вчера, 5 октября, в результате атаки беспилотника на военное училище в сирийском Хомсе погибли 54 человека.

Лаура Кеффер