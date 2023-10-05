Экс-главу орловского застройщика будут судить за сокрытие 6 млн рублей от налоговой

Советский райсуд Орла рассмотрит уголовное дело экс-руководителя ООО «Стилтрейд» о сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч.1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет колонии). Об этом сообщили в облпрокуратуре, не называя имя фигуранта.

По версии следствия, обвиняемый знал, что у компании есть задолженность по налогам, в связи с чем поступающие на ее счет средства должны были направляться на оплату долга. Он инициировал перевод предназначенных для общества денег на «иные банковские счета», скрыв от налоговой почти 6 млн руб. со 2 по 22 декабря 2022 года.

По данным Rusprofile.ru, в Орловской области учреждено только одно ООО с таким названием. Оно было зарегистрировано в 2005 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании в 2022 году составила 85 млн руб., чистый убыток — 136 млн руб. Владельцем «Стилтрейда» является Владимир Гринев, который до 6 февраля 2023 года выступал гендиректором фирмы. Затем он стал председателем ликвидационной комиссии, а в июне компании в рамках процедуры банкротства был назначен конкурсный управляющий Валерий Шевляков.

По данным картотеки арбитражного суда, с заявлением о признании «Стилтрейда» банкротом в марте 2023 года обратилась индивидуальный предприниматель Елена Новикова. Размер ее требований составлял 415,6 тыс. руб. В июне суд признал ООО банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

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Алина Морозова

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