Автозавод «УРАЛ» запустил уникальную образовательную программу

По запросу автомобильного завода «УРАЛ» ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова» разработал образовательную программу для сотрудников предприятия, имеющих основное базовое образование – девять классов. Заводчане будут заочно учиться за счет предприятия.



Автомобильный завод «УРАЛ» продолжает активно развивать программу обучения автозаводчан – завершился набор в группу для обучения по программе среднего профессионального образования.

Как рассказала начальник отдела обучения и развития персонала Екатерина Колоскова, многие автозаводчане, которые в свое время закончили школу и по каким-либо причинам больше не учились, очень хотят исправить эту ситуацию. То есть получить востребованную на заводе специальность, возможность дальнейшего перевода и развития на предприятии.

Студентами Златоустовского колледжа стали 22 сотрудника предприятия, которые будут изучать «технологию машиностроения». Среди них контролеры, слесари, наладчики, бригадиры, термисты, уборщики, станочники, стропальщики… По условиям договора после обучения все они должны будут отработать на Автомобильном заводе «УРАЛ» не менее пяти лет.

Как уточнила Екатерина Колоскова, обучаться заводчане будут по сокращенной программе:

– Она разработана специально для наших студентов, средний возраст которых 30 лет – совсем молодых нет. Радует, что они осознали ценность образования и готовы идти дальше. На собеседованиях было видно, что все сотрудники замотивированы и понимают важность получения образования. И, самое главное, что стать профессионалами и совершенствоваться в выбранной профессии они будут на родном предприятии, смогут найти себя в новом деле и получить необходимые знания.

Также напомним, что еще семь сотрудников предприятия приступают к обучению на втором курсе «Миасского машиностроительного колледжа» и будут изучать автомобиле- и тракторостроение. Они также воспользовались предоставленной предприятием возможностью получить диплом и шагнуть на следующую ступеньку карьерной лестницы.

Всем новоявленным заводским студентам предстоит пора лекций и сессий – предприятие ждет, что они будут получать хорошие оценки и станут дипломированными специалистами, чтобы продолжать достойно трудиться на новом уровне.

Стоит также напомнить, что завершился и набор сотрудников предприятия, которым предстоит заочно получать высшее образование в учебных заведениях города, области и страны, приобретая различные востребованные на заводе специальности.

АО «Автомобильный завод «УРАЛ»