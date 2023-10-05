В Петербурге 15 мостов получили новые названия

На заседании Топонимической комиссии Санкт-Петербурга рассмотрели названия для уже существующих мостов. Все они обретут имена по местным и историческим привязкам, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, Песочинский мост через реку Черную, Саперный мост через Корчминский ручей и Петро-Славянский мост через реку Славянку будут называться по одноименным поселкам, в границах которых они располагаются.

Наименования Горскому, Приветнинскому и Хайзовому мостам было предложено дать по названию водотоков, которые они пересекают.

Название Комиссарского моста через реку Славянку по Усть-Ижорскому шоссе, также связано с протекающим поблизости Комиссарским ручьем, а наименование Санаторного мост через реку Малую Сестру — с санаторной зоной Сестрорецка.

В названиях других мостов, по решению комиссии, отразятся имена утраченных объектов.

К примеру, Мариокский мост через Черную речку в поселке Молодежное будет назван по бывшей усадьбе Мариоки, а Мокколовский мост через приток реки Ижоры в Колпино — по существовавшей до Великой Отечественной войны деревне Мокколово.

Два моста через Ушковский ручей —Каунисский и Тойвольский будут названы по старинному дачному поселку «Каунис и Тойвола».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге появятся скверы Баязитова, Рыжикова и Каменный Нос.

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