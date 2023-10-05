В Тюмени из-за европейских санкций не работают паркоматы

В Тюмени перестала работать часть паркоматов, установленных в 2019 году. Портал 72.ru сообщает, что на терминалах из-за санкций Евросоюза было отключено программное обеспечение (ПО).

Замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Денис Квитко пояснил, что отключенные паркоматы изначально были оснащены иностранным ПО, которое функционирует с перебоями. В данный момент идет переход на отечественное ПО.

Сейчас парковку можно оплатить с помощью мобильного приложения или сайта «Тюменьгортранса».

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