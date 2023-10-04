Прибыль Кубанского бизнеса за год выросла на 29%

Финансовая прибыль предприятий малого и среднего бизнеса Кубани выросла на 28,7% в январе—июле 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сведения об этом опубликовал Краснодарстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприятия МСП Кубани в сумме получили 495 млн руб. за указанный период.

Прибыль обрабатывающих производств выросла на 16% (до 17,2 млрд руб.). Доходы транспортных компаний выросли на 14,8 млрд руб., розничной торговли на 37,6 млрд руб.

В общей сложности прибыльными организациями за прошедший период года оказались 74,2% организаций. При этом убытки понесли 494 компании на общую сумму 85,8 млрд руб.

Анастасия Донскова

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