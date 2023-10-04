В Екатеринбурге в общежитии университета нашли мертвой иностранную студентку

В Екатеринбурге в общежитии педагогического университета нашли мертвой 22-летнюю студентку из Туркменистана. Об этом со ссылкой на источник сообщает Е1.ru. Девушка училась на факультете химии и биологии. По предварительной версии, она покончила с собой.

Председатель туркменской диаспоры в Екатеринбурге Алишер Маткурбатов заявил изданию, что силовики сейчас выясняют причину смерти девушки. Он отметил, что на Урале студентка жила одна, родственников у нее здесь нет. Тело девушки будет отправлено на родину, эти сейчас занимается диаспора.

В СУ СКР по Свердловской области информацию о смерти иностранной студентки не комментируют.

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