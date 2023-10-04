Минобороны КНДР: Вашингтон несет угрозу применения оружия массового уничтожения

В министерстве обороны Северной Кореи считают, что США являются самым большим источником угрозы использования оружия массового уничтожения на планете, и вооруженные силы КНДР будут последовательно сдерживать эту угрозу.

«Что касается "продолжительной угрозы", то это наиболее подходящее выражение для США — крупнейшего в мире обладателя оружия массового уничтожения»,— говорится в официальном заявлении представителя северокорейского министерства обороны, которое разместило на своем сайте Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В северокорейском военном ведомстве отметили, что Соединенные Штаты, определив КНДР «вражеским государством», расширили и усилили «беспрецедентную ядерную угрозу и шантаж». КНДР намерена ответить на «реальную и зримую угрозу эскалации, исходящую со стороны Вашингтона», добавил представитель Минобороны республики.

В конце сентября нынешнего года парламент Северной Кореи по поручению Ким Чен Ына официально закрепил политику развития ядерных сил в конституции страны. Лидер КНДР назвал внесение поправок в ст. 58 гл. 4 конституции КНДР, касающихся ускоренного развития ядерных сил, «историческим событием».

Ранее Ким Чен Ын публично заявил, что Военно-морские силы Корейской народной армии станут составной частью ядерных сил сдерживания. Северокорейский лидер считает, что воды вокруг Корейского полуострова сегодня превратились в «крупнейший в мире район концентрации военной техники и самую нестабильную акваторию с риском ядерной войны». Он обвинил в этом США, Японию и Южную Корею.

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Александр Кислов