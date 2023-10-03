Главные новости за 3 октября. Воронеж, Курск, Липецк

Губернатор Александр Гусев уволил Александра Щукина с должности руководителя департамента здравоохранения Воронежской области.

Ольга Провоторова возглавила департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

За неделю с 25 сентября по 1 октября в Черноземье подтвердилось 503 случая коронавируса, что на 61,2% больше, чем неделей ранее.

Бывшему воронежскому полицейскому назначили пять лет колонии за «пьяное» ДТП с погибшим.

Руководителем управления транспорта администрации Воронежа назначен Максим Захаров.

На события осенней части XII международного Платоновского фестиваля искусств пришло около 4 тыс. человек.

Завершено конкурсное производство на курском ООО «Щигры главпродукт».

Детский лагерь «Маяк» в Советском районе Воронежа могут реконструировать. На эти цели из областного бюджета должны выделить 200 млн руб.

Управление дорог и транспорта Липецкой области со второго раза подвело итоги конкурса по выбору подрядчика для внедрения интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы Липецкой агломерации.

Липчанин стал фигурантом уголовного дела за неуплату налога от продажи участка за 50 млн рублей.