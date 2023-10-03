Жителя Майкопа осудят по обвинению в причинении смерти по неосторожности

В Майкопе местного жителя осудят по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Конфликт между фигурантом и его оппонентом произошел на парковке у магазина продуктов в июле этого года, рассказали в СУ СКР по республике Адыгея.

По данным ведомства, обвиняемый ударил мужчину, отчего тот упал и ударился затылком. Потерпевший потерял сознание, а через неделю скончался в больнице.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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