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Экспертиза не выявила загрязнений воздуха в районе Полтавского полигона отходов

Экспертиза проб атмосферного воздуха не выявила загрязнений в районе полигона твердых бытовых отходов в станице Полтавской, на котором произошел пожар 3 октября. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Пробы отобрали в районе ближайших к объекту поселений: хутора Трудобеликовского, поселка Элитного и станицы Полтавской Красноармейского района.

Проведение исследования было назначено в связи с пожаром на мусорном полигоне. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 5 га.

Анастасия Донскова

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