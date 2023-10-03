SuperJob: краснодарцы потратят на подарки ко Дню учителя 2,5 тысячи рублей

В этом году на подарки ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, жители Краснодара планируют потратить 2,5 тыс. руб. Исследование провел рекрутинговый портал SuperJob.

В прошлом году жители кубанской столицы также собирались потратить на подарки учителям 2,5 тыс. руб. При этом ранее — в 2021 году — бюджет составлял 2,6 тыс. руб.

В среднем по стране на поздравление классных руководителей граждане намерены потратить 3,2 тыс. руб. Больше всего средств на это планируют выделить жители Москвы и Санкт-Петербурга — по 3,7 и 3,3 тыс. руб. соответственно. Чаще всего учителям преподносят букеты, а также наборы кофе, чая и/или конфет и сертификаты.

Вячеслав Рыжков

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