В Свердловской области 4 октября зазвучат сирены и громкоговорители

В Свердловской области в среду, 4 октября, будут проверять систему оповещения населения. Будут звучать сирены и громкоговорители, передавая сигнал «Внимание всем!». Эфир всероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности.

В пресс-службе МЧС сообщили, что подобные мероприятия будут проводиться во всех регионах России. Это необходимо для проверки работоспособности систем оповещения в регионах и муниципалитетах.

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