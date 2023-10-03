На ремонт затопленной дороги в Славянском районе направили еще 50 млн рублей

В Славянском районе на ремонт дороги, пострадавшей от наводнений в 2022 году дополнительно выделили 50 млн руб. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Иван Демченко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал депутата Госдумы РФ Ивана Демченко Фото: Telegram-канал депутата Госдумы РФ Ивана Демченко

За прошлый год на ремонт участка автодороги хутор Верхний — Кучугуры протяженностью 7 км выделили 68 млн руб. За прошедшее время на объекте восстановили гравийное покрытие. В текущем году на участке работы продолжатся.

«Будет проведен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия. Работы уже начаты, и до конца года будут выполнены»,— говорится в сообщении.

Еще 5 км указанной автодороги с асфальтобетонным покрытием планируют построить в 2024 году. На строительство хотят направить 250 млн руб.

Ливень, прошедший в Славянском районе летом 2022 года, стал причиной подтоплений нескольких сотен домов. За сутки на территории муниципалитета выпало 125,9 мм осадков.

Анастасия Донскова

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