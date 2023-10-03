Миллиардер апеллирует к морали

Апелляционный суд в Москве рассмотрит жалобу главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан экстремистской организацией и запрещен, признан иностранным агентом, ликвидирован) Марии Певчих (признана иностранным агентом) на решение по спору с кубанским бизнесменом Олегом Дерипаской. В первой инстанции миллиардер выиграл иск и обязал оппонента публично опровергнуть слова о его участии в залоговых аукционах. Истец настаивает на том, что эти сведения являются порочащими. Эксперты полагают, что есть все шансы на пересмотр дела, поскольку бизнесмен ссылается на точки зрения отдельных лиц и выводы Счетной палаты, которые не уполномочены давать негативную оценку сказанному.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторона Олега Дерипаски считает, что заявление журналиста о том, что бизнесмен участвовал в залоговых аукционах, порочит его честь и достоинство

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Сторона Олега Дерипаски считает, что заявление журналиста о том, что бизнесмен участвовал в залоговых аукционах, порочит его честь и достоинство

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Девятый апелляционный суд в Москве рассмотрит жалобу председателя совета директоров ФБК Марии Певчих на судебное решение, обязавшее ее опубликовать опровержение информации о якобы участии бизнесмена Олега Дерипаски в залоговых аукционах. Об этом сообщается в арбитражной картотеке. Заседание суда назначено на 17 октября.

Ранее житель Краснодарского края Олег Дерипаска выиграл дело о защите чести, достоинства и деловой репутации к Марии Певчих из-за интервью, которое журналист дала блогеру Юрию Дудю (признан иностранным агентом) в феврале текущего года. Арбитражный суд Москвы признал недействительными сведения о том, что господин Дерипаска участвовал в залоговых аукционах в 1990-х годах, и обязал госпожу Певчих опубликовать опровержение своих слов на YouTube-канале «Популярная политика», а резолютивную часть судебного акта в газете «Коммерсантъ». Однако госпожа Певчих не согласилась с решением и обжаловала его в вышестоящей инстанции.

Адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников рассказал «Ъ-Кубань», что доводы апелляционной жалобы, поданной Марией Певчих, сводятся к обсуждению общих политических вопросов. «Сторона ответчика в суде, на наш взгляд, говорит на разные политические темы общего плана, но только не о предмете доказывания, и мы считаем, что ее доводы не имеют правового значения. Самое главное — был ли факт участия в залоговых аукционах, или его не было? Мы доказали, что ни Олег Владимирович, ни его компании в залоговых аукционах не участвовали. Наша позиция заключается в том, что общество считает, что эти залоговые аукционы — неконкурентная, несправедливая форма получения государственной собственности»,— говорит господин Мельников.

Кроме того, по словам адвоката, есть выводы Счетной палаты, которая назвала залоговые аукционы фактически преступлением, выяснив, кроме прочего, что эта госсобственность была реализована по заниженным ценам и без конкуренции. «Относительно того, что информация, озвученная в интервью, является порочащей, есть разъяснения Верховного суда о том, что таковой следует считать сведения о неэтичном поведении в бизнесе или о нарушении закона»,— отмечает Алексей Мельников.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит полагает, что позиция истца в деле небезупречна, и с юридической точки зрения апелляционное рассмотрение имеет перспективу.

«В распространенных ответчиком сведениях об участии истца в залоговых аукционах в 1995 году нет признака порочности, то есть нет обвинений в совершении противоправного или аморального поступка. Довод истца о том, что притворность заключенных по результатам аукционов сделок подтверждена Счетной палатой РФ, критики не выдерживает: притворность — это основание недействительности сделки (ст. 170 ГК РФ, действовавшая, кстати, в 1995 году). Признать сделку недействительной может только суд, Счетная палата таких полномочий не имеет. Ни один суд залоговые аукционы недействительными не признавал. В подтверждение аморальности истец ссылается на точки зрения отдельных журналистов, изложенных в отдельных СМИ. Между тем данные публикации — это лишь частные мнения отдельных лиц, не обладающих общепризнанным моральным авторитетом решать, что аморально, а что нет. По этой причине решение должно быть отменено, в иске отказано»,— резюмирует он.

Комментируя возможные последствия процесса, господин Мельников пояснил, что если решение суда, которое фактически даст негативную оценку сделкам, совершенным по итогам залоговых аукционов, будет оставлено апелляцией без изменения и вступит в законную силу, оно все равно не сможет стать опорным для других дел о пересмотрах итогов приватизации.

«У нас преюдициальную силу решения судов имеют только по спорам с теми лицами, которые были участниками процесса. Кроме того, уже прошел установленный Гражданским кодексом десятилетний срок исковой давности для оспаривания подобных сделок»,— резюмировал адвокат.

Михаил Волкодав