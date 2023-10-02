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Коммерсантъ FM
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Песков назвал абсурдными попытки назвать словацкого политика Фицо пророссийским

Европейских политиков, думающих о суверенитете своей страны, пытаются окрестить пророссийскими, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал такой подход абсурдом. Так господин Песков прокомментировал парламентские выборы в Словакии, на которых победила партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо, выступающего против выделения помощи Украине.

«По сути, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, его сразу пытаются окрестить пророссийским. Но это абсурд»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Дмитрий Песков уточнил, что властям Словакии еще предстоит сформировать коалиционное правительство. «Конечно же, мы хотели бы видеть больше политиков опытных, политиков трезвых и имеющих тенденцию к тому, чтобы трезво оценивать ситуацию. А как будет дальше, будем уже смотреть»,— добавил пресс-секретарь президента РФ.

Господин Фицо возглавляет партию «Курс — социальная демократия», которая получила на парламентских выборах 22,94% голосов. На 2-м месте финишировала проевропейская либеральная партия «Прогрессивная Словакия» с результатом 17,96%. Еврокомиссия говорила о «беспрецедентной дезинформации» на выборах в Словакии.

Подробности — в материале «Ъ» «Словакия избрала старый "Курс"».

Лаура Кеффер

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