Глава Севастополя сообщил о новых назначениях в правительстве города

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о новых назначениях в городском правительстве. Об этом губернатор написал в Telegram.

Исполняющим обязанности заместителя губернатора по земельно-имущественным вопросам назначен Николай Приставка. Новый и.о. вице-губернатора будет курировать управление госрегистрации права и кадастра Севастополя. Господин Приставка проработал в налоговых органах РФ более 30 лет.

Ранее должность занимал Максим Жукалов, который после нового назначения продолжит исполнять обязанности замгубернатора, но теперь в сфере архитектуры, градостроительства и охраны культурного наследия. Основной задачей господина Жукалова будет Генплан города.

Директором департамента общественной безопасности стал Алексей Краснокутский.

«Он зарекомендовал себя еще во время пандемии коронавируса как специалист, способный организовать четкую и слаженную работу всех ведомств»,— говорится в сообщении.

Главное контрольное управление возглавил Игорь Емельянов. В задачи господина Емельянова войдет внутренний финансовый контроль бюджетных отношений.

Руководителем департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назначен Станислав Таматаев. В ведомстве на различных должностях господин Таматаев работает с 2021 года. На новом посту глава департамента продолжит заниматься вопросами развития дорожной сети Севастополя.

Исполняющим обязанности директора департамента капитального строительства стал Иван Погодин. Ранее господин Погодин руководил «Единой дирекцией капитального строительства». Основной задачей и.о. департамента станет реализация проектов.

Анастасия Донскова

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