До 1 ноября в четырех регионах Черноземья отменят девять дачных поездов

Девять дачных поездов постепенно отменят в Воронежской, Тамбовской, Белгородской и Курской областях с 14 октября по 1 ноября. Об этом сообщила пассажирская компания «Черноземье».

С 14 октября прекращается сообщение поезда №6317 сообщением «Воронеж-Курский» — Курбатово, курсирующего по пятницам.

С 16 октября отменяются следующие поезда:

№6407 Лиски — «Воронеж-1», курсирующий во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье;

Лиски — «Воронеж-1», курсирующий во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье; №6406 «Воронеж-1» — Колодезная, который ходит по выходным;

«Воронеж-1» — Колодезная, который ходит по выходным; №6004/6003 «Воронеж-1» — Острогожск и в обратном направлении, работаюший только по субботам;

«Воронеж-1» — Острогожск и в обратном направлении, работаюший только по субботам; №6503/6504 «Тамбов-1» — Старое Юрьево и в обратном направлении, курсирующий по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

С 31 октября прекратят работу:

№6022/6021 сообщением Белгород — Томаровка и в обратном направлении, который ходит только по субботам;

сообщением Белгород — Томаровка и в обратном направлении, который ходит только по субботам; №6117/6118 сообщением Белгород — Нежеголь и в обратном направлении, который также осуществляет перевозки только по субботам.

С 1 ноября будут приостановлены:

№6214 сообщением Белгород — Ржава (Курская область), курсирующий ежедневно, кроме субботы и воскресенья;

№6224 сообщением Белгород — Ржава, работающий по субботам.

Дачные маршруты, как правило, осуществляют перевозки пассажиров в пределах одного региона в период садово-огородных работ, которые большинство граждан осуществляет в апреле-октябре.

Алина Морозова

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