Мэр Орлов поручил встретиться с возмущенными из-за строительства исправительного центра жителями

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил администрации Чкаловского района провести встречу с жителями микрорайона Уктус, где планируют построить исправительный центр. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Уктуса на несанкционированной акции против строительства исправительного центра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Жители Уктуса на несанкционированной акции против строительства исправительного центра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Орлова, на встрече будут присутствовать представители ГУФСИН. «Чтобы снять все возникшие вопросы и опасения, разговор должен быть максимально открытым и прямым»,— отметил он. Встреча пройдет 3 октября в 17:00 в администрации Чкаловского района (ул. 8 Марта, 177).

Исправительный центр для 200 заключенных планируют построить в здании бывшего санатория «Уктус» на ул. Просторная, 1. Напомним, 28 сентября местные жители выступили против строительства. В несанкционированной акции приняли участие около 25 человек. Полиция задержала одну пенсионерку, а остальные участники акции разошлись по домам. В мэрии и в ГУФСИН подчеркивают, что в исправительном центре будут находиться осужденные за преступления средней тяжести.

Полина Хабарова

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