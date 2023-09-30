Семья эсэсовца Хунки скрывается после чествования в парламенте Канады

Семья 98-летнего Ярослава Хунки, воевавшего в дивизии СС «Галичина», скрывается после чествования в канадском парламенте. Об этом CBC сообщила друг семьи Борб Бонанфан. По ее словам, члены семьи «боятся показать лица».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP

Госпожа Бонанфан заявила, что его семью не предупредили о планах устроить чествование в парламенте Канады. Она утверждает, что не знала о прошлом Ярослава Хунки.

На заседании парламента Канады 22 сентября в присутствии Владимира Зеленского спикер Палаты общин Канады Энтони Рота попросил всех поаплодировать присутствующему украинцу Ярославу Хунке как «герою». Позднее выяснилось, что он воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина».

Энтони Рота после инцидента подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование Ярослава Хунки, назвав произошедшее ошибкой. Члены парламента Канады согласились с предложением осудить нацизм во всех его формах и выразить солидарность с его жертвами.

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