На Парковом открыли новый арт-объект «Шуховская башня»

В Перми, в микрорайоне Парковый состоялось торжественное открытие нового арт-объекта под названием «Шуховская башня». Как сообщает в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, башня расположена на пересечении улиц Строителей, Куфонина и Красина в Дзержинском районе города. Арт-объект изготовлен по подобию башни инженера Владимира Шухова, установленной под Дзержинском и признанной одним из самых красивых и выдающихся достижений инженерной мысли. «Шуховская башня» стала подарком Пермскому краю от Нижегородской области, посвященным трехсотлетию краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арт-объект «Шуховская башня«, источник фото - тг-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Фото: Арт-объект «Шуховская башня«, источник фото - тг-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

«Шуховская башня станет своего рода приветственной стелой на западном въезде в Пермь», - отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, об установке нового арт-объекта в микрорайоне Парковый стало известно 20 сентября. Авторами и сборщиками башни стали конструктор московского проекта «ПРО.Движение» Георгий Данелия и архитекторы Петр Виноградов и Арсений Новиков. «В Перми к внутренней башне подвешен тетрапод, фактически есть полигональная перекличка с вашим логотипом медведя. В общем, есть своя изюминка. Только у вас в городе», — рассказали архитекторы проекта. Высота башни составила 25 м.