Составлен рейтинг крупнейших компаний

В отеле «Астория» ИД «Коммерсантъ» презентовал рейтинг крупнейших компании Северо-Западного федерального округа по приросту выручки за два прошедших года и провел церемонию награждения участников, оказавшихся в верхней части таблицы. В ТОП-100 вошли компании нефинансовой сферы, зарегистрированные в СЗФО и обеспечившие выручку за прошедший 2022 год не менее одного миллиарда рублей, за исключением городских и федеральных государственных унитарных предприятий. В выборку традиционно включаются только фирмы, существующие на рынке не менее трех лет