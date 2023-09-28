Воронежский губернатор пообещал расширить поддержку участников СВО

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие во встрече президента Владимира Путина с избранными в сентябре главами регионов. Встреча прошла в формате видеоконференции.

В ее ходе Владимир Путин отметил, что результаты выборов глав субъектов оказались «весьма убедительными». Президент подчеркнул, что «ключевой фактор для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач — это развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной, технологической базы, создание новых рабочих мест»: «В этом плане сейчас, безусловно, время новых возможностей и новых подходов». При этом внешнее давление стало стимулом для роста российских производств, отметил глава государства.

«В целом Воронежская область идет в тренде указаний главы государства,— прокомментировал итоги встречи Александр Гусев.— Но на новом этапе мы, безусловно, будем совершенствовать подходы к созданию благоприятных условий для жителей и экономики региона.

Непременно продолжим расширять заботу об участниках СВО и членах их семей».

Напомним, голосование на выборах губернатора Воронежской области проходило с 8 по 10 сентября. Александра Гусева поддержали 76,83% избирателей, принявших участие в голосовании,— всего свыше 713 тыс. человек. Явка составила 51,08%.

Владимир Зоркий

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