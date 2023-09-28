Суд прекратил дело топ-менеджеров «Невской мануфактуры» по истечению срока давности

Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров сгоревшей «Невской мануфактуры» по истечению срока давности привлечения к ответственности, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во время заседания по делу в отношении Алексея Михневича и Максима Макеева прокурор просил суд переквалифицировать действия подсудимых с п.а ч.2 ст.238 УК РФ на ч.1 ст.238 УК РФ, но суд не поддержал запрос. На заседании прекратили производство по делу.

«Михневичем и Макеевым, а также их защитниками были заявлены ходатайства о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности»,— говорится в сообщении пресс-службы.

При этом петербургская прокуратура указала, что это не является реабилитирующим основанием. Надзорный орган намерен проверить законность и обоснованность судебного решения.

Будучи руководителями АО «Невская мануфактура» Михневич и Макеев сдали в аренду помещения на Октябрьской набережной, зная о том, что они не соответствуют требованиям пожарной безопасности. При их эксплуатации 12 апреля 2021 там произошло возгорание, что привело к смерти человека. Ранее «Ъ-СПб» писал, что судебное следствие по этому делу возобновили.

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